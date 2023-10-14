«Найми хороших адвокатов»: о чем предупреждал перед гибелью боец СВО свою любимую

Ожидание — тяжкая ноша для родных бойцов СВО. Последний раз Сергей Зарубов выходил на связь 3 июня 2023 года, за месяц до гибели. И еще три недели его любимая не знала, что он погиб от вражеского снаряда.

По словам невесты солдата Елены, он говорил, что интернета нет, поэтому приходится очень далеко идти до вышки, а это очень опасно.

«Он сказал: «Алена, если со мной что-то случится, найми хороших адвокатов. Тебе должны дать выплаты», я ему ответила: «Сережа, о чем ты говоришь? У тебя через месяц контракт заканчивается, ты вернешься». Но он твердил про адвокатов, ведь мы не успели расписаться до его ухода на фронт», — поделилась Елена с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

У женщины есть сын от первого брака, ему 27 лет. Когда началась спецоперация, он попросил маму сходить в военкомат и спросить, когда ему придет повестка. Елена так и сделала, но ей сказали, что таких высоких специалистов они не переучивают в стрелков. В первую волну его брать не собирались.

«Тогда сын просто собрался сам и ушел. Сергей помогал мне его собирать, отдавал ему какие-то щитки, еще что-то из обмундирования. А потом сказал, что тоже пойдет. В конце июля я узнала, что Сережа погиб. Вы не представляете, как мне страшно за сына!» — всхлипнула женщина.

Елена пишет сыну и если видит, что он не читает сообщения, то она сходит с ума от волнения. И тут же вспоминает про погибшего Сергея. Кажется, она чуяла неладное, но отгоняла эти мысли.

«Однажды я ехала и засмотрелась на небо — у меня появилась такая привычка. Вдруг я увидела облако в виде гриба, как от ядерной бомбы. Я еще подумала: «Боже мой, что-то должно случиться». Я стала писать сыну, но оказалось, что у меня погиб муж», — отметила Елена.

Ранее мы рассказывали, как погиб на СВО Сергей Зарубов.