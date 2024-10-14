НАК: школьники с небольшим количеством друзей в соцсетях могут быть опасны

Национальный антитеррористический комитет (НАК) перечислил признаки, указывающие на то, что школьник может быть потенциально опасным. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Так, представители организации советуют педагогам обращать внимание на учеников, которые состоят в «группах агрессивного и деструктивного спектра», смотрят фильмы и занимаются косплеем, связанным с темой «Колумбайна» (организация признана террористической в РФ).

Также нужно присмотреть к школьникам, которые часто жалуются на то, что их никто не понимает и публикуют «остро негативные» посты. Кроме того, следует насторожиться, если у ребенка меньше 100 друзей в социальных сетях.

НАК призывает учителей обратить внимание на документальный фильм «Нужные люди», посвященный проблеме буллинга.

В этом контексте педагогам предлагают способствовать пропаганде традиционных ценностей и проводить для учеников встречи с бойцами СВО.

Ранее сообщалось о том, что напавший на школу под Иркутском подросток интересовался массовыми убийствами.