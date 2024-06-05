Накануне сразу четыре детских сада открыли после капитального ремонта в Подмосковье

В Подмосковье продолжается реализация масштабной президентской программы по капитальному ремонту объектов образования. Вчера свои двери для малышей распахнули детские сады в Одинцово, Лотошино, Бронницах и Павловском Посаде. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Так, в торжественной обстановке открылся детский сад №55 «Василек» в Одинцово. Изначально здесь планировался капремонт, но по факту получился новый детский сад. В дошкольном учреждении полностью заменили инженерные сети, утеплили фасад и кровлю, обновили внутренние системы, выполнили современную отделку в помещениях.

Распахнул свои двери для малышей и детский сад №15 «Мечта» в Лотошино. В ходе капитального ремонта, продолжавшегося чуть больше года, было полностью обновлено здание сада, приобретено новое оборудование, благоустроена территория вокруг.

А еще два торжественных открытия садиков прошло в Бронницах и Павлово-Посадском округе. При этом всего к началу учебного года в регионе планируется открыть двадцать три обновленных детских сада.

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