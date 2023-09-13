«Наказание будет пожизненным»: выяснилось, что грозит подозреваемому в двойном убийстве с обезглавливанием

В Зеленограде задержали подозреваемого в двойном убийстве с обезглавливанием. Им оказался выходец из Узбекистана Хасанбой Махамаджонов, сообщает «МК».

Юрист Оксана Никитина рассказала, что грозит подозреваемому в преступлении, если его вина подтвердится.

«В первую очередь, будет назначена психиатрическая экспертиза, которая должна выяснить его вменяемость. Далее подозреваемому будет предъявлено обвинение и присвоен статус обвиняемого», — пояснила Никитина в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что в ходе следствия Махамаджонова ждет следственный эксперимент. Его показания будут проверять на месте преступления.

«Если экспертиза подтвердит его вменяемость, то данная категория преступления будет характеризоваться как «с особой жестокостью», и вполне возможно, что наказание будет пожизненным», — рассказала собеседница издания.

Никитина дополнила, что если Махамаджонов будет признан невменяемым, его могут поместить в психиатрическую лечебницу на принудительное лечение.

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