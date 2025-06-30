«Накурившую» орангутана в парке «Тайган» девушку предупредили о жутких последствиях

Девушка-боксерша, снявшая на видео, как она дает орангутану покурить вейп в парке «Тайган», может столкнуться с серьезными последствиями. Заслуженный юрист России Иван Соловьев в комментарии RT разъяснил , какие правовые последствия могут быть у этого инцидента.

Соловьев обратил внимание, что подобные действия подпадают под статью 16 Федерального закона «Об охране здоровья граждан», запрещающую рекламу и пропаганду никотинсодержащей продукции. По его мнению, девушка делала скандальное видео ради привлечения аудитории в соцсетях.

Эксперт предупредил, что спортсменке гарантирована волна критики, в том числе со стороны зоозащитных организаций. По его словам, «хейт зоозащитников ей обеспечен». Кроме того, спортивная федерация, в которой она состоит, имеет право применить к ней дисциплинарные меры в соответствии с уставом организации.

Международная ассоциация бокса уже отреагировала на инцидент, призвав провести с девушкой воспитательную беседу.

Ранее сообщалось, что пострадавший от нападения льва директор «Тайгана» передал письмо из больницы.