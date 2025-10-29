Налет в масках: что известно о дерзком ограблении в Подмосковье почти на ₽60 млн, где главарь кинул сообщников

Четверо вооруженных мужчин в масках, проникшие в коттедж в СНТ «Нектар» подмосковной Битцы, похитили денежные средства и ценности на сумму 60 млн рублей. Потерпевшими оказалась семья бизнесмена, которых чудом не тронули, хотя и грозились. Подробности об этом дерзком преступлении выяснил REGIONS.

Поздним вечером 13 октября преступники, использовавшие лестницу соседей для преодоления забора, ворвались в особняк директора мебельной компании. Вооружившись двумя пистолетами, травматическим оружием и монтировкой, они последовательно заперли в ванной комнате хозяйку дома с маленьким ребенком, затем отправили туда же вторую девочку и 14-летнего подростка, после чего связали ремнями самого владельца и его старшего сына.

Под угрозой оружия бизнесмен указал на место хранения ценностей — гардеробную комнату, откуда злоумышленники изъяли около 50 миллионов рублей наличными и ювелирные изделия на 10 миллионов. Интересной деталью стало соблюдение преступниками неких «понятий» — женщину они отказались связывать, ограничившись угрозами расправы. Перед бегством через прилегающий лесной массив налетчики демонтировали и утопили в водоеме систему видеонаблюдения.

Спустя две недели оперативникам удалось задержать троих участников налета — ранее судимых жителей Балашихи, Одинцова и Москвы. При обыске у предполагаемого организатора изъяли более 3 миллионов рублей, 10 тысяч долларов и пистолет, использовавшийся при ограблении. По данным следствия, 63-летний участник группы объяснил свой поступок длительной безработицей из-за судимости, однако дальнейшие события приобрели криминальный фарс — главарь банды отказался делиться добычей с сообщниками, сославшись на «недостаточный размер» украденного и необходимость покрыть «накладные расходы». Четвертый участник, известный под прозвищем Бек, остается в розыске.

Ранее сообщалось, что Росгвардия задержала банду налетчиков в Подмосковье.