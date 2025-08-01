«Налог на пиццу»: как борьба с «чужой» едой может ударить по россиянам

Идея ввести 10-12% налог на блюда из недружественных стран вызвала беспокойство среди экспертов и предпринимателей. Социолог Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru назвал эту инициативу «гастрономическим расизмом», который не только абсурден, но и экономически опасен.

По словам эксперт, рынок общепита, едва оправившийся после пандемии и санкций, столкнется с новыми трудностями из-за нового налога. Это ударит по небольшим кафе и ресторанам, где международная кухня составляет основу меню. Рост цен для посетителей станет неизбежным следствием.

Якубович подчеркивает, что подобные инициативы отвлекают от реальных проблем в стране.

«Казалось бы, национальная безопасность должна быть связана с иными угрозами, чем «близость итальянской пасты к организму россиянина», — рассказывает Яков Якубович.

Кроме того, по словам собеседника, любовь к разнообразной кухне не противоречит патриотизму. А вот искусственное разделение еды на «свою» и «чужую» только усилит ксенофобию и изолирует Россию от мирового гастрономического пространства.

Ранее эксперт оценил инициативу поднятия налога для самозанятых.