«Налоги не платит»: мужчина в Крыму избил аниматора, который развлекал прохожих

Мужчина в крымской Алуште избил клоуна за то, что он развлекал людей, сообщает Mash.

По данным журналистов, клоун смешил прохожих на курортной набережной. У мужчины это вызвало неконтролируемый приступ ярости: он порвал костюм аниматора, а его самого стал валять по асфальту.

«Наверное, очень впечатлился фильмом «Оно»; «Что за психи по улицам ходят? Просто в шоке от агрессии! Причем на это смотрят дети и начинают себя вести так же. Это ненормально. На ровном месте напасть на человека. Больной», — высказались пользователи социальных сетей.

Ситуация разрешилась мирно. Сначала клоун написал заявление в полицию на обидчика. Но вскоре агрессор принес извинения. Теперь аниматор собирается отозвать заявление.

Примечательно, что некоторые россияне встали на сторону мужчины, напавшего на клоуна.

«Я его не оправдываю, но эти клоуны навязывают свои услуги, а потом начинают вымогать деньги. Налоги ведь, наверняка, не платят», — написала Камилла Л.

Ранее россияне призвали убрать хищников из цирков после нападения медведя на человека в Карелии.