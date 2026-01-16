Налоги не по сценарию: Илья Муромец из «Богатыря» оказался должником перед ФНС

Виктор Хориняк, известный по ролям в сериале «Кухня» и фильмах «Последний богатырь», имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой. Сумма долга превышает 1,3 млн рублей, сообщает Super со ссылкой на Постньюс.

Согласно информации, задолженность в размере 1 378 000 рублей связана с неуплатой налогов по деятельности актера в статусе индивидуального предпринимателя. Данное ИП было зарегистрировано для профессиональной работы в сфере исполнительских искусств.

В настоящее время актеру грозит применение обеспечительных мер со стороны ФНС, в частности, возможна блокировка банковских счетов для принудительного взыскания задолженности.

