Налоговая наступила на пятки: дочь Маликова улетела отдыхать в ОАЭ, пока ее компания задолжала 200 тысяч рублей

Юридическое лицо, под которым развивается одноименный бренд одежды, было зарегистрировано в Москве в марте 2022 года. Согласно открытым данным, выручка компании за 2024 год достигла 43 миллионов рублей. За этот же период фирма перечислила в бюджет около 1,4 миллиона рублей в виде налогов, включая НДС и налог на прибыль.

В настоящее время долг компании перед ФНС остается непогашенным. При этом в конце 2025 — начале 2026 года Стефания Маликова проводила новогодние каникулы в Дубае, о чем свидетельствуют публикации в ее социальных сетях.

