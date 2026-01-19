Налоговая наступила на пятки: дочь Маликова улетела отдыхать в ОАЭ, пока ее компания задолжала 200 тысяч рублей
ФНС выставила счет на 235 тысяч рублей компании дочери Дмитрия Маликова
Фото: [Кошелек с деньгами/Медиасток.рф]
Компания ООО «Дрессбайстеша», связанная с дочерью певца Дмитрия Маликова Стефанией Маликовой, имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Сумма долга, по данным источников, составляет 235 тысяч рублей, пишет «РГ».
Юридическое лицо, под которым развивается одноименный бренд одежды, было зарегистрировано в Москве в марте 2022 года. Согласно открытым данным, выручка компании за 2024 год достигла 43 миллионов рублей. За этот же период фирма перечислила в бюджет около 1,4 миллиона рублей в виде налогов, включая НДС и налог на прибыль.
В настоящее время долг компании перед ФНС остается непогашенным. При этом в конце 2025 — начале 2026 года Стефания Маликова проводила новогодние каникулы в Дубае, о чем свидетельствуют публикации в ее социальных сетях.
