Налоговая подала иск о банкротстве компании, зафрахтовавшей танкер «Волгонефть 212»

ООО «Кама Шиппинг», которая зафрахтовала танкер «Волгонефть 212», погибший в Керченском проливе, так и не выплатила сумму ущерба. По этой причине его стоит обанкротить, так считает Федеральная налоговая служба. Она уже подала по этому поводу иск, об этом сообщило агентство «Интерфакс».

После крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» Черному морю и его побережью был нанесен огромный ущерб. За первое судно отвечали две организации: «Кама Шиппинг», его фрахтователь, и «Каматрансойл». Их обязали выплатить 49,46 млрд руб. Владельцем «Волгонефти 239» выступало ЗАО «Воглатранснефть». С нее потребовали выплатить 35,48 млрд руб. Поскольку «Кама шиппинг» так и не приступила к выплатам, ФНС подало иск о банкротстве этой компании.

Иск был подан во вторник, 1 июля, его еще не приняли к производству.

Ранее сообщалось, что против экс-замминистра обороны Иванова завели новое дело о взятках. Речь идет о «новом эпизоде», связанном со взяткой, в деле самого Иванова и руководителя компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. Это уголовное производство могло появиться после показаний свидетеля Сергея Бородина, который ранее заключил соглашение со следствием.