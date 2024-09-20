Налоговая выставила многомиллионный счет «принцессе марафонов» Надин Серовски

Надин Серовски — известная инфобизнес-блогерша, которую многие называют «главной наставницей российских женщин». Она стремительно набрала популярность в последние годы.

Серовски позиционирует себя в качестве эксперта по широкому кругу вопросов: от похудения до «распаковки личности». Участие в одном из ее последних марафонов «Феномен» обходилось слушателям в 500 тыс. руб.

После того как у Елены Блиновской начались серьезные проблемы с налогами, Надин Серовски поспешно уехала из России в Дубай. Там она продолжает вести свою блогерскую деятельность в соцсетях. За ее жизнью следит более 9,4 млн человек. Но титул «принцессы марафонов» не спас ее от налоговой. Надин Серовски задолжала государству более 68 млн руб.

Ранее сообщалось, что блогер Елена Блиновская погасила 230 млн руб. из налоговой задолженности.