Налоговая знает все: какие траты лишат упрощенного возврата денег

Граждане России имеют возможность получить ряд налоговых вычетов в упрощенном порядке без подачи налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. Соответствующую информацию можно проверить и оформить через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС. Об этом рассказала РИА Новости налоговый консультант, член Научно-Экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.

К вычетам, доступным для упрощенного оформления, относятся инвестиционный, имущественный, социальный вычеты, а также вычет на долгосрочные сбережения. Федеральная налоговая служба размещает в личных кабинетах частично заполненные заявления, которые пользователю необходимо дописать и отправить, указав реквизиты для перевода средств.

Упрощенный порядок применяется только при наличии у ФНС полных сведений о доходах и произведенных расходах налогоплательщика. Эти данные поступают от банков, работодателей, негосударственных пенсионных фондов и организаций, предоставляющих услуги.

Если готовое заявление в личном кабинете отсутствует, для получения вычета потребуется самостоятельная подача декларации 3-НДФЛ. Подать декларацию для возврата НДФЛ можно в течение трех лет после окончания налогового периода, в котором возникло право на вычет.

