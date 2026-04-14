Налоговый юрист назвала главные ошибки Лерчек и Блиновской с налогами

Схемы ухода от налогов блогера Лерчек, ее экс-мужа Артема Чекалина и автора марафонов желаний Елены Блиновской годами существовали с убеждением «никто не проверяет». Однако это не правовой аргумент, а везение, у которого оказался срок годности. Такую позицию в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» высказала налоговый юрист, аудитор и бухгалтер Татьяна Вахрамян. Она рассказала о работе ФНС и уголовных делах селебрити после проверок.

По словам эксперта, схемы, которые использовали блогеры, не являются экзотическим изобретением. Дробление бизнеса через сеть индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения — это инструмент, который применялся задолго до эпохи блогеров. Суть проста: когда лимит по УСН превышается, открывается новое ИП на родственника или доверенное лицо. Формально каждая единица чиста, но по существу единый бизнес искусственно раздроблен с единственной целью — минимизировать налоговую нагрузку.

ФНС научилась распознавать подобные конструкции еще на делах торговых сетей и строительных холдингов. Блогеры просто применили ту же логику позже, с избыточной самоуверенностью. Вариантов доказать применение дробления бизнеса не составляет сложности, особенно когда все стекается в одно информационное поле конкретного блогера.

Как практикующий налоговый юрист с более чем 20-летним стажем, Вахрамян отметила, что эти дела не стали для профессионального сообщества неожиданностью. Она и ее коллеги видели, как выстраивались эти конструкции, и понимали: рано или поздно регулятор доберется до цифровой экономики всерьез. Вопрос был только в том, кто окажется первым в этом списке.

Судя по материалам уголовных дел, какое-то время Лерчек и ее бывший муж довольно долго жили на широкую ногу, забывая о налогах. Правоохранители установили, как пара дошла до операций с валютой, и это стало последней точкой в крушении империи Чекалиных. В последнем слове Артем Чекалин уверял, что действовал в рамках закона. Однако Вахрамян пояснила: федеральный закон о валютном регулировании написан достаточно однозначно. Выручка от нерезидентов подлежит репатриации на российские счета. Счет в банке ОАЭ или Армении, на который оседают доходы от зарубежных рекламодателей, — это не серая зона и не предмет интерпретации. Это нарушение с четко прописанными санкциями.

Когда к построению налоговой схемы привлекаются профессиональные консультанты, а часть расчетов намеренно выводится в криптовалюту или наличные, суд квалифицирует это не как добросовестное заблуждение, а как сознательное уклонение. Граница между налоговой оптимизацией и уклонением в российском праве определяется через умысел и систематичность. Обвиняемому и его защите в таких случаях приходится доказывать отсутствие потери поступлений в бюджет. Когда схема настолько многоуровневая, случайностью ее уже не назовешь, резюмировала эксперт.

Что касается прецедентного значения дел Лерчек, Чекалина и Блиновской, Вахрамян выделила два принципиальных момента. Первый: ФНС и следственные органы отработали новую методологию. Речь про анализ рекламных контрактов, верификацию через публичные охваты и заявления о доходах, работу с аффилированными лицами — все это теперь проверенные инструменты, а не разовая история.

Второй момент: публичность перестала быть защитой и стала фактором риска. Человек с многомиллионной аудиторией, публично говорящий «я зарабатываю миллиард в год на марафонах», сам предоставляет налоговому органу отправную точку для проверки. Это принципиально новая реальность для всей индустрии. Вахрамян видит это по клиентам, которые приходят сейчас с запросом пересмотреть структуры работы их организаций. Особенно это важно сейчас, когда амнистия за дробление уже не действует.

Цифровая экономика окончательно вышла из режима мягкости. Государство адаптировало старые инструменты под новые реалии. И те, кто продолжает выстраивать структуру своего бизнеса по логике «нас не видят», принимают на себя высокие правовые риски, заключила налоговый юрист.

