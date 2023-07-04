«Наломал на уголовку»: охранник станции в Москве устроил дебош из-за увольнения и попал в полицию

Охранник железнодорожной станции «Крекшино» в Новой Москве разгромил ее после того, как узнал о своем увольнении, сообщает Baza.

По данным журналистов, мужчину очень расстроили печальные известия. Он не согласился с вердиктом руководства, а в знак протеста раскидал документы, а также разбил несколько турникетов и стекол.

После погрома уволенного сотрудника задержали и доставили в отделение полиции на Киевском вокзале. Сейчас мужчину отпустили, но будут считать, на какую сумму он нанес ущерб, чтобы понять, достаточно ли он наломал для возбуждения уголовного дела.

«Надо учиться держать себя в руках. А то после каждого плохого дня влетать на уголовку?»; «Расстроился мальчик»; «Интересно, что стало причиной увольнения, раз мужчина так разозлился. Может, чересчур агрессивный был?»; «Наломал на уголовку», — прокомментировали инцидент пользователи Сети.

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