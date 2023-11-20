«Нам конец, мы отсюда не вернемся»: украинский боевик записал предсмертное видео из окопа

Крупнейшие украинские интернет-ресурсы публикуют в соцсетях душещипательный ролик. На видео солдат ВСУ за несколько минут до смерти опубликовал обращение к сослуживцам и своим родным.

В течении нескольких минут военный сообщает, что сильно контужен и теряет последние силы. Он призывает отказаться воевать в русской армией, потому что это не имеет смысла.

«Нам конец, мы потеряли все позиции и отсюда не вернемся», - говорит украинец.

Видео попало в российски сегмент соцсетей. Некоторые пользователи прокомментировали, что вояка сам виноват: мог вызвать Волгу на частоте 149.200, сдаться и остаться в живых.

Ранее стало известно, что Киев начал отправлять на фронт 50-летних женщин.