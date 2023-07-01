«Нам все дает Родина»: боец СВО развеял мифы о мародерстве россиян на передовой

На фронт идут взрослые, адекватные мужчины, которые самостоятельно могут за собой ухаживать. Даже те, кто раньше не умели колоть дрова или копать окопы, быстро осваивают новые навыки. Боец Андрей И. рассказал, как солдаты обустраивают быт.

Одним из самых комфортных мест пребывания на передовой Андрей считает деревянные бараки, где у бойцов печка. Там солдаты сообща делали уют.

«Твой командир не будет отдельно отдавать приказы: «Дров нарубить!». Каждый сам видит, что надо делать: взял пилу, пошел и напилил. Или взял топор, нарубил дров. Если холодно, утеплился, если жарко, разделся. А уже в другом населенном пункте мы заняли подвал, потому что это самое безопасное место во время обстрела», — объясняет солдат корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Чтобы было комфортно, бойцы сами себе создают условия комфорта. Как говорит наш собеседник, буквально за три часа они превращают подвал в такую «конфетку», что именно там проходят штабные совещания.

«У нас было чисто и сухо, было отличное освещение, мы устроили удобные спальные места. В общем, было все, что нужно для комфортной жизни», — хвалится боец.

Доброволец также опроверг слухи о мародерстве наших солдат, которые распускает Центр информационно-психологических спецопераций Украины (ЦИПсО).

«У нас никогда не было мародерства, да нам и не надо было ничего. Нам оружие дает Родина. Разве что высокоточные винтовки мы везли с собой. А зачем нам их телевизоры и стиральные машины? Мы поступали честно: покупали транспорт у местных, а потом ехали к мэру, чтобы официально оформить», — продолжает Андрей.

А если бойцы отдавали «железных коней» в ремонт, то платили за это деньги мастеру, добавляет боец.

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