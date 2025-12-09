Верховный муфтий России Талгат Таджуддин заявил, что совершение намаза в людных общественных местах является показухой и вызывает негативную реакцию. Он призвал верующих молиться в специально отведенных для этого местах. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель Центрального духовного управления мусульман выступил с критикой практики совершения молитв в торговых центрах, аэропортах и других точках скопления людей. По его словам, такая демонстративность не имеет ничего общего с истинной верой и может раздражать как представителей других конфессий, так и самих мусульман.

Таджуддин подчеркнул, что для молитвы созданы все условия: мечети, молельные дома, а также специальные комнаты в транспортных узлах. Он отметил, что вся земля, за исключением бани и кладбища, считается храмом, но это не отменяет уважения к окружающим.

Для тех, кто находится в пути, муфтий дал четкие рекомендации: рассчитывать время поездки с учетом наступления времени намаза, использовать для молитвы обочину дороги, если это безопасно и никому не мешает, или искать оборудованные дорожные мечети. Главный посыл его обращения — молитва должна быть искренним обращением к Богу, а не публичным жестом, рассчитанным на внешний эффект.

Ранее глава СПЧ Фадеев назвал провокацией намазы в метро.