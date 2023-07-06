Наместник Киево-Печерской лавры Павел призвал верующих «до смерти» защищать обитель
Фото: [пресс-служба УПЦ]
Верующие в своем стремлении отстоять Киево-Печерскую лавру и не дать ее на разграбление киевскому режиму и раскольнической ПЦУ - не должны ничего бояться. Бояться стоит тем, кто совершает самое настоящее святотатство, заявил наместник обители митрополит УПЦ Павел (Лебедь).
Сегодня утром комиссия украинского минкульта вместе с полицейскими опечатала сразу три корпуса лавры вместе с резиденцией настоятеля УПЦ митрополита Онуфрия.
«Пусть господь воздаст, а в нас укрепит веру. Моя благодарность вам, стойте, даже до смерти. Держитесь, у нас одна вера, мы не должны ничего бояться. Сегодня в 6.00 (совпадает с мск) выкидают людей, бьют братьев, творят зло, пугают людей, что с ними будет расправа, она есть, но нам нельзя бояться, мы должны защищать конституционное право человека», - сказал Павел в видеообращении, его опубликовал Союз православных журналистов на своем сайте.
Он призвал всех верующих защищать «до смерти» православную святыню.
Напомним, что протесты прихожан и аресты священнослужителей длятся уже больше четырех месяцев.
Ранее протоиерей Русской Православной Церкви Константин Харитонов рассказал, почему Господь не прекращает происходящие гонения на УПЦ, и когда представители киевского режима буду наказаны за свои антихристианские действия.