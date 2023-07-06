Наместник Киево-Печерской лавры Павел призвал верующих «до смерти» защищать обитель

«Пусть господь воздаст, а в нас укрепит веру. Моя благодарность вам, стойте, даже до смерти. Держитесь, у нас одна вера, мы не должны ничего бояться. Сегодня в 6.00 (совпадает с мск) выкидают людей, бьют братьев, творят зло, пугают людей, что с ними будет расправа, она есть, но нам нельзя бояться, мы должны защищать конституционное право человека», - сказал Павел в видеообращении, его опубликовал Союз православных журналистов на своем сайте.