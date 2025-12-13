Наносят урон хуже водки: 17 таблеток из аптечки могут загубить печень в два счета

Международная группа ученых провела масштабный анализ 194 лекарственных препаратов и определила 17 медикаментов, наиболее часто связанных с развитием острой печеночной недостаточности. Исследование основано на данных 1739 пациентов, госпитализированных с тяжелым поражением печени, пишет Царьград со ссылкой на «Актуальные новости».

В группу повышенного риска вошли препараты из разных терапевтических областей, включая онкологию, инфектологию и психиатрию. Среди них — талидомид, леналидомид, эрлотиниб, метронидазол, ставудин, хлорпромазин и изониазид. Эти лекарства являются стандартом лечения для ряда тяжелых заболеваний.

Авторы исследования подчеркивают, что выявленные риски не означают необходимости отказываться от этих препаратов. Ключевым условием их безопасного применения является строгое соблюдение дозировок, врачебный контроль и регулярный лабораторный мониторинг функции печени у пациентов.

