«Нападут змеи и нечисть»: известная ясновидящая рассказала, почему нельзя ходить в лес 27 сентября

Один из самых почитаемых православных праздников христиане будут отмечать 27 сентября — Воздвижение Креста Господня. По народному календарю в этот день осень окончательно вступает в свои права. В праздник стоит воздержаться от скоромной пищи и обязательно сходить на исповедь.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала, как правильно провести Воздвижение Креста и что делать 27 сентября категорически нельзя.

«В этот день очень хорошо очистить квартиру. Нужно сходить в церковь, взять свечи и обойти дом. Также можно накапать воском крест или начертить его мелом на дверях — это станет прекрасной защитой дома», — заявила Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В этот день также принято дарить золотые или серебряные крестики маленьким детям или своим крестникам, добавила ясновидящая. Кроме того, 27 числа стоит поставить угощение для хозяина дома — домового.

«В этот праздник запрещено ходить в лес. Это время борьбы света и тьмы. Сама природа показывает, что лучше остаться дома. В этот день выходят наружу все животные, особенно змеи. Они 27 сентября будут особенно агрессивными, могут даже неожиданно напасть на человека», — добавила Алиева.

Очень опасной будет прогулка по лесу в одиночестве, продолжила экстрасенс. Нечисть может принимать разные формы в сознании людей. Более того, она становится очень активной, предупредила собеседница издания.

Помимо этого, в святой праздник ни в коем случае нельзя ругаться и выяснять отношения.

«Это время работы над собой. Праздник нельзя отмечать шумно, ведь он связан с трагедией — распятием Христа», — заключила экстрасенс.

Также в этот день не рекомендуется начинать что-то новое и планировать поездки.

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