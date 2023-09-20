«Пятки вместе, носки врозь»: знаменитая ясновидящая раскрыла, как выйти замуж

Если вы постоянно пересаливаете еду, а друзья приглашают стать свидетельницей на свадьбе, то ясно одно — скоро вы выйдете замуж.

Она посоветовала внимательно смотреть по сторонам, чтобы не пропустить свое счастье. А особенно обращать внимание на приметы.

«Если на девушку или парня сел голубь — это к свадьбе. Если на подоконник постоянно прилетают два голубка и воркуют — эта примета тоже говорит о скорой свадьбе. Парные символы, которые вы видите постоянно: уточки, фигурки, влюбленные парочки — все это намекает на союз двух людей», — заявила Инесса Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Самая известная примета, которая работает всегда, связана со свадебным букетом, отметила ясновидящая. Если девушка поймала его, то она непременно скоро выйдет замуж. А чтобы усилить магический эффект, то не лишним будет потанцевать с женихом.

«Хороший знак, если вы встретили свадебный кортеж. А если на свадьбе постоять между двумя братьями или сестрами, то быть скорой свадьбе. Обычно ничего нельзя поднимать с земли, но если увидели двухрублевую монетку, то возьмите ее себе. Эта монетка привлечет жениха», — добавила Алиева.

Девушкам, у которых не получаются любимые блюда, расстраиваться не стоит. Если пища подгорела или соли оказалось больше, чем нужно, то стоит ждать предложения руки и сердца, подчеркнула собеседница издания.

А если никак не удается выйти замуж, то тут тоже есть хитрости.

«Поставьте в прихожей мужские тапочки, пусть какая-то мужская вещь будет в доме. Ставьте свои туфли пятками вместе, а носками врозь. В изголовье кровати поставьте фигурку жениха и невесты. Нужно еще сходить в храм, помолится Петру и Февронии», — заключила популярная ясновидящая.

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