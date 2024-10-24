Напавшего с ножом на губернатора Чибиса приговорили к 13 годам

Суд вынес решение о назначении Быданову 13 лет лишения свободы в строгом режиме. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Апатитского городского суда.

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло примерно полгода назад после его встречи с местными жителями. В результате нападения Чибис получил ранения, был оперативно доставлен в больницу, прооперирован и выписан домой.

Подсудимый согласился с обвинением, заявив, что не хотел убивать губернатора, но его действия были обусловлены личной неприязнью. Хотя между ними отсутствовали какие-либо связи.

Защита подсудимого настаивала на том, что покушения на убийство не было, ссылаясь на гнетущую атмосферу встречи с жителями. Сам Быданов указал на свои личные проблемы, включая конфликты с матерью и ухудшение здоровья.

В апреле напавший с ножом на губернатора Мурманской области заявил о спонтанности своего поступка.