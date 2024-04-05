Напавшему на губернатора Мурманской области изберут меру пресечения прямо в больнице

Об этом в пятницу, 5 апреля, пишет канал MASH, уточняя, что это станет выездным судебным заседанием. Пока подозреваемый находится в палате с пулевым ранением в ногу – это произошло при задержании, росгвардеец выстрелил в убегавшего мужчину.

Напомним, что все произошло вечером четверга после встречи с жителям. Губернатор Чибис уже выходил из здания, когда на него напал мужчина. У задержанного остались жена и двое детей, а сам он работает монтером в Апатитах. Состояние же Андрея Чибиса, раненного в живот ножом, остается довольно тяжелым, сейчас по некоторым данным, его перевозят в Мурманск.