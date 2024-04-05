Напавшему на губернатора Мурманской области изберут меру пресечения прямо в больнице
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42-летнему Александр Б., который вечером четверга, 4 апреля, совершил нападение с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Апатитах, изберут меру пресечения прямо в больнице.
Об этом в пятницу, 5 апреля, пишет канал MASH, уточняя, что это станет выездным судебным заседанием. Пока подозреваемый находится в палате с пулевым ранением в ногу – это произошло при задержании, росгвардеец выстрелил в убегавшего мужчину.
Напомним, что все произошло вечером четверга после встречи с жителям. Губернатор Чибис уже выходил из здания, когда на него напал мужчина. У задержанного остались жена и двое детей, а сам он работает монтером в Апатитах. Состояние же Андрея Чибиса, раненного в живот ножом, остается довольно тяжелым, сейчас по некоторым данным, его перевозят в Мурманск.