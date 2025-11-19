«Написала заявление в полицию»: актриса Пяттоева едва не получила «клеймо» иноагента

В подмосковных Серебряных Прудах актриса театра и кино, чревовещатель и автор популярного контента Берта Пяттоева провела для школьников откровенный разговор о рисках популярности и чистоте русского языка. Об этом пишет REGIONS .

Поводом для встречи стал успех литературного клуба школы им. маршала Чуйкова, вошедшего в топ-3 лучших в России по проекту «Чтецкие программы». Прямо в классе Пяттоева призналась: ее профессия едва не привела к статусу иноагента буквально полгода назад.

«Мне пишет мужчина и спрашивает, в курсе ли я, что от моего имени продают новогодние игрушки? Я нашла этот канал. Трансляции в нем велись на иностранном языке, а на продаваемых игрушках был изображен Трамп. Соответственно, я могла стать иноагентом», — вспоминает Берта.

Это не первый случай, когда мошенники используют ее имя для создания фан-чатов и сбора денег на несуществующих кукол. После обращений от детей и взрослых актриса была вынуждена писать заявление в полицию.

Личная история Пяттоевой — это путь вопреки. Более 10 лет назад, когда она начала работать с куклами, даже близкие считали ее странной и не верили в успех. Однако сегодня среди ее персонажей, таких как кот Василий Федорович, чей образ родился из детской травмы — потери любимого котенка Мартина, — знают миллионы.

Еще одной темой встречи стала защита родного языка. Актриса отметила, что слово «вайб» не может заменить «настроения», ведь богатство русского языка неисчерпаемо, и им Берта призвала пользоваться.

Сразу после теории началась практика: школьники учились говорить, не шевеля губами, осваивая азы чревовещания, а затем читали отрывки из «Слона» Александра Куприна, учась управлять голосом, темпом и эмоцией.

