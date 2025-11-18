«Впервые слышим»: в Израиле заявили, что не получали жалоб на комика-иноагента Галкина

Представители Министерства национальной безопасности Израиля заявили, что впервые слышат о расследовании, которое касается осквернения государственных символов. В израильской полиции также добавили, что не получали никаких официальных жалоб на действия артиста.

14 ноября телеграм-канал Mash сообщил, что в отношении Галкина началась проверка из-за его действий на концерте в городе Петах-Тиква. На нем юморист накрыл израильский флаг украинским.

Отмечалось, что ряд израильских общественников выразили возмущение из-за этого «перфоманса» и обратились с соответствующими жалобами в МИД Израиля и Министерство национальной безопасности Израиля. Утверждалось, что в случае подтверждения обвинений Галкину может грозить тюремный срок до трех лет.

В Министерстве национальной безопасности Израиля подчеркнули, что для начала какой-либо проверки необходимо официальное обращение в полицию, которое не поступало.

