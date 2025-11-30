Напиток из детства оказался спасением для людей старше 65 лет: пить нужно ежедневно

Американские исследователи опубликовали результаты наблюдений за влиянием экстракта какао на здоровье людей старше 60 лет. В исследовании приняли участие более 21 тысячи человек, часть из которых получала добавки с экстрактом какао, а другая часть — плацебо, их работа была опубликована в журнале Age and Aging, передает «Едим Дома» с Юлией Высоцкой.

Наблюдение продолжалось от трех до шести лет. Согласно полученным данным, у группы, употреблявшей экстракт какао, зафиксировано снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 27%.

Положительный эффект связывают с содержанием флаванолов — антиоксидантов, которые уменьшают воспалительные процессы и укрепляют сосудистую систему. В исследовании использовался экстракт с содержанием 500 мг флаванолов в суточной дозе.

Обычный какао-порошок, доступный в розничной продаже, содержит значительно меньше флаванолов — около 10 мг на 100 грамм продукта. Специалисты рекомендуют выбирать продукты без сахара и дополнительных добавок, обращая внимание на терпкость вкуса как показатель сохранности полезных веществ.

