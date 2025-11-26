«Напиток с сюрпризом»: водитель пил целебный чай, а получил штраф и лишение прав

Инцидент произошел на Октябрьской набережной, где автомобиль мужчины остановили сотрудники Госавтоинспекции.

В ходе освидетельствования сотрудники ГАИ пришли к выводу, что россиянин находится в состоянии опьянения. Последующее медосвидетельствование показало наличие в организме следов марихуаны.

Сам мужчина в суде объяснил, что накануне поездки выпил специальный китайский чай, который должен был помочь в лечении простатита. По словам петербуржца, он не знал о содержании каннабиноидов в напитке, а инструкция к продукту не содержала четкой информации о составе и возможных последствиях.

Суд не принял эти обстоятельства как смягчающие. В решении было указано, что водитель обязан внимательно изучать состав потребляемых продуктов перед тем, как садиться за руль.

В результате мужчину лишили водительских прав на один год и девять месяцев, а также обязали выплатить штраф в размере 45 тыс. руб.

