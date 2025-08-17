«Напиток зумеров» захватил Россию: bubble tea стремительно набирает популярность

Россия активно присоединяется к глобальному буму на bubble tea — тайваньский напиток, покоривший мир, пишет российский деловой портал BFM.ru со ссылкой на исследование Fortune Business Insights.

Так, объем мирового рынка этого продукта в 2024 году превысил $2,8 млрд, а к 2032 году ожидается рост до $ 4,7 млрд.

Отмечается, что мода на bubble tea пришла в Россию после пандемии, чему способствовали соцсети и возобновившийся туризм. Напиток предлагают в самых разных вариантах — горячий и холодный, с фруктовыми сиропами (самые популярные — личи, манго, маракуйя) и различными добавками.

Если в прошлом году предпочтение отдавали зеленому чаю, сейчас тренд смещается в сторону черного.

Основными потребителями bubble tea в мире являются США, Канада, Объединенные Арабский Эмираты (ОАЭ) и страны Юго-Восточной Азии. В России напиток особенно популярен в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, причем северная столица лидирует по объемам продаж и разнообразию ассортимента.

Врач-диетолог Елена Соломатина отмечает, что, несмотря на кажущуюся пользу, bubble tea имеет высокий гликемический индекс из-за тапиоки — зернистого крахмалистого продукта, получаемого из корней клубней маниока. Людям с диабетом и лишним весом следует употреблять его с осторожностью.

В России потребители разделились на две равные группы — одни покупают готовый напиток, другие готовят его дома. Последние сталкиваются с трудностями — тапиоку легко недоварить или переварить.

Средняя цена за 400 мл bubble tea в России составляет около 400 руб., что делает его скорее премиальным продуктом.

Эксперты прогнозируют, что популярность bubble tea в России будет только расти, особенно среди молодежи. Уже сейчас в крупных городах открываются специализированные кафе, а в супермаркетах появляются наборы для домашнего приготовления.

