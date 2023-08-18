«Напиваться нельзя»: священник предостерег россиян в преддверии важного праздника

Яблочный спас — еще одно название православного праздника Преображения Господня, который традиционно отмечается 19 августа. Чем в этот день заниматься категорически возбраняется, рассказал протоиерей Константин Харитонов, настоятель Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Священник подчеркнул, что этот праздник предназначен для богослужения, а не для безделья. Провести его верующим, как любой другой день, нельзя. Кроме того, нужно помнить про пост.

«Что нельзя делать, так это провести этот день обыденно, без молитвы и добрых дел. Сейчас идет пост, поэтому надо поститься. В этот день разрешается вкушение постной пищи с рыбой, умеренно можно пить вино. Напиваться никогда нельзя, завтра в особенности», — пояснил протоиерей корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В Яблочный спас, помимо прочего, нельзя употреблять яйца, молочные продукты и мясо. Переедать возбраняется любую пищу, независимо от степени постности. Священник напомнил, что основой рациона православных граждан должны стать овощи и фрукты.

«В Праздник Преображение Господня надо сходить в храм, помолиться Богу, исповедоваться, а если получится, то и причаститься. Можно принести на освящение виноград, яблоки, свои фрукты и овощи. Важно освятить то, что выросло у вас на огороде. Это не просто освящение, а благодарность Богу за урожай. Часть своего первого урожая хорошо бы раздать нуждающимся, сиротам, вдовам, больным. Через это Господь благословит вас и ваших близких», — рассказал священнослужитель.

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