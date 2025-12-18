Наплыв в 2 млн пользователей вывел из строя сайт ВС, опубликовавший решение по делу Долиной

Официальный портал Верховного суда Российской Федерации перестал отвечать на запросы пользователей. Сбой в работе произошел вскоре после того, как на ресурсе было опубликовано судебное решение по гражданскому делу с участием известной эстрадной певицы Ларисы Долиной.

В пресс-службе высшей судебной инстанции, как передает РИА Новости, пояснили причину неполадок. По данным представителей суда, нагрузка на веб-сайт достигла пиковых значений — только за одну минуту было зафиксировано около двух миллионов обращений.

В настоящее время при попытке доступа на главную страницу портала отображается стандартное уведомление о проведении технических работ.

Технические специалисты приступили к восстановлению штатного функционирования интернет-ресурса.

Ранее сообщалось, что ВС кардинально изменил судебную практику по схемам с продажей жилья.