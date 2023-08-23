От депрессии до ожирения: чем может обернуться проживание в однокомнатной квартире

Депрессия, ожирение, социофобия, апатия – заболевания, которые развиваются в маленьких пространствах, включая однокомнатные квартиры или малосемейки. Такие жилые площади подходят для беззаботной студенческой жизни, но со временем начинают давить.

Пустая квартира 15–20 квадратных метров вполне может сойти для одного человека, но с возрастом в ней появляется все больше вещей, предметов быта и хлама. В такие моменты психология человека работает ему во вред, мешая сконцентрироваться на жизни.

«Жизнь в маленьком пространстве может спровоцировать апатию, депрессию, чувство изоляции и набор лишнего веса. Человек чувствует себя в клетке, как будто ему мало места, хотя физически двигаться можно. Психологи говорят, что такие квартиры лишают границ и чувства уединения, как будто в личную жизнь ежедневно что-то вмешивается», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психотерапевт Людмила Тарановская.

К тому же постоянно попадающие на глаза непрочитанные книги, незавершенное рукоделие, подарки от бывших создают целый список «незавершенных» дел. А это также выбивает из колеи и повышает уровень тревоги. Чтобы не попасть в ловушку, необходимо не бояться избавляться от старых вещей. То, что можно выкинуть – смело нести на помойку, а если жалко, постараться раздать.

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