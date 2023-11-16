«Напомните, вы кто такой?»: Итальянская газета унизила Зеленского на первой полосе

Западные средства массовой информации все чаще пишут о тотальной усталости партнеров Киева от непрекращающегося украинского конфликта, а также об ослаблении Вашингтоном и Брюсселем поддержки режима Зеленского.

Итальянская газета Il Tempo решила не отставать от тренда и вышла с публикацией мема на своей передовице, который последнее время гуляет на просторах всемирной паутины.

На картинке глава Белого дома Джо Байден поравнялся с президентом Украины Владимиром Зеленским и, глядя на своего украинского визави, явно не узнает, что за парень идет с ним рядом.

«Прошу прощения... Напомните, кто вы? — спросил Байден Зеленского, на что тот ответил: «Как это кто? Я — Зеленский, президент».

Сам выпуск итальянской газеты вышел под крупным заголовком «Европа выделит еще 110 миллионов на забытый конфликт на Украине».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на бесполезность хваленых американских танков Abrams в противостоянии с ВС РФ.