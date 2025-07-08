Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук в комментарии для ТАСС от имени всех украинцев выразил признательность российской армии за удары по ТЦК. Он подчеркнул, что люди испытывают радость от этих действий, поскольку надеются на снижение уровня террора со стороны Киева.

Ненависть граждан к существующему в стране режиму и, в особенности, к его репрессивным органам настолько сильна, что люди испытывают радость от уничтожения ТЦК, надеясь, что это хотя бы немного ослабит террор, отметил Дмитрук.

«За ними началась охота и спасибо за это от всех граждан Украины!», - отметил украинский парламентарий.

Дмитрук утверждает, что работники военных комиссариатов по указанию президента Владимира Зеленского уже давно подвергают население страны запугиванию.

«По прямому приказу Зеленского они похищают людей всех категорий и в любом положении, в том числе инвалидов, священников, многодетных отцов, опекунов детей, ухаживающих за тяжело больными и просто тех, кто не успел скрыться», - сказал он.

Дмитрук выразил сожаление по поводу того, что политика, проводимая командой Зеленского, ежедневно становится причиной несчастья для каждого человека, каждой семьи.к.

Ранее сообщалось, что в Полтаве сотрудник ТЦК резко ответил женщине, возмутившейся остановкой автобуса.