Наркодилеры из ХМАО подставили себя на 60 лет тюрьмы

В Губкинском задержали жителей Югры, которые решили компанией отвезти свертки с запрещенными веществами. Всех троих взяли с поличным, им грозят серьезные сроки. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на УМВД России по ЯНАО.

Двое мужчин и женщина из ХМАО были замешаны в преступной схеме, связанной с наркотическими веществами. Компания решила сбыть товар, захватила с собой не меньше 17 свертков и поехала в Губкинский. Однако по пути их перехватили инспекторы.

В ходе проверки подозрительные свертки, замотанные изолентой, изъяли. Экспертиза подтвердила, что это наркотические запрещенные вещества весом около 23 граммов.

Было открыто уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Фигурантами стали все участники поездки: на троих им грозит 60 лет тюрьмы, каждому по 20. Пока сбытчиков оставили под стражей, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что жителя Чехова задержали по подозрению в сбыте наркотиков.