Отцовская «профилактика» закончилась смертью: подробности жуткой расправы под Приозерском

Следственный отдел по городу Приозерску возбудил уголовное дело об убийстве после гибели мужчины в поселке Кротово от рук собственного сына. Об этом сообщает «SyasNews».

По предварительной информации следствия, 15—летний юноша в ходе внезапного конфликта нанес родителю смертельное ранение ножом в область шеи. Трагедия произошла в помещении бани на территории частного дачного участка. Словесная перепалка между родственниками быстро перешла в стадию открытой агрессии, в результате чего несовершеннолетний применил холодное оружие. Полученная травма оказалась критической — пострадавший скончался на месте происшествия до прибытия экстренных служб.

В настоящее время подозреваемый задержан, правоохранители проводят комплекс необходимых следственных действий для восстановления полной картины случившегося. В суд направлено официальное ходатайство об избрании подростку меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствию предстоит оценить психологическое состояние юноши, а также выяснить, что именно спровоцировало столь радикальную вспышку насилия.

Параллельно следователи проверят работу органов системы профилактики, курировавших данную семью. В рамках производства будет установлено, фиксировались ли ранее обращения о проблемах в отношениях между отцом и сыном и принимали ли социальные службы адекватные меры для предотвращения тяжкого преступления.

Ранее суд Липецкой области вынес обвинительный приговор двоим местным жителям, совершившим вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов.