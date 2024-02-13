Нарколог Благов предупредил об ускоренном формировании алкоголизма после 50 лет

Старческий алкоголизм очень распространен среди населения и трудно излечим после 50 лет. Дело в ускоренном формировании зависимости. Об этом рассказал психиатр-нарколог Лев Благов в беседе с «Газетой.ру» .

Увлечение алкогольными напитками вредно в любом возрасте, однако после 50 лет пристрастие быстро превращается в действительно пагубную привычку. Существуют разные стадии алкоголизма, и чем человек старше, тем ускоренней он «переходит на новый уровень».

«Молодому человеку нужно 5-10 лет прежде, чем у него появится заметная клинически патологическая зависимость, у пожилых это время сокращается до 3-4 лет. За это время у них формируется похмельный синдром, понижается толерантность, меняется личность», – отметил специалист.

Молодые люди при алкогольной зависимости становятся более деструктивными, в то время, когда пожилые уже склонны к этому в меньшей степени. Чаще всего и стариков проявляются соматические проблемы, торможение психики и когнитивных способностей. То есть, у старых людей быстрее наступает угнетение.

Ранее сообщалось, что специалист предупредил о слабоумии и СДВГ при злоупотреблении вейпами и энергетиками.