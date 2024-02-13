Врач Ромасов предупредил о риске получить СДВГ и слабоумие из-за энергетиков

Специалист в области медицины Иван Ромасов рассказал в беседе с RuNews24.ru , как вейпы и энергетики отражаются на здоровье молодых людей. Он объяснил, как вредные напитки и парительные смеси вредят психике.

Электронные сигареты и вейпы с никотиновыми смесями опасны для здоровья любого человека. Проблемы обеспечивают пропилен гликоль, глицерол, никотик, альдегиды, никель и хром. Все это сочетение настоящий яд для психики и физического благополучия. Особенно перед этим уязвимы дети и подростки.

«Альдегиды, которые используются для создания различных ароматов, никель и хром, входящие в состав нагревателей, вызывают повреждения легких и сердечно-сосудистой системы, из-за чего проявления ментальных проблем усиливается. В энергетических напитках основной негативный эффект вызывает кофеин, усиливают его вещества таурин и глюконолактон. Происходит это за счет блокады аденозиновых рецепторов и уменьшения эффективности работы механизмов «торможения головного мозга», — объяснил врач.

Говоря о норме потребления энергетиков специалист отметил, что рекомендуется ограничиться одной банкой за раз, но не выпивать более двух в сутки. Хотя с точки зрения ответственного отношения к здоровью такие напитки лучше не употреблять вовсе.

Вейп и энергетики способны создать излишнюю выработку дофаминов, повысить тревожность и ударить по психике. По словам Ромасова, со временем у людей развивается СДВГ, депрессия, появляются навязчивые мысли, размышления о суициде и прочие «сдвиги».

Специалист напомнил, что если родители нашли у ребенка вейп или заметили зависимость от энергетиков, то ни в коем случае нельзя реагировать негативно. Нужно попытаться помочь ребенку спокойно, без истерик, возможно, подключив к делу специалиста. Хотя такое содействие может встретить сопротивление, в будущем ребенок скажет спасибо.

Ранее сообщалось, как убедить подростка бросить парить вейп или курить электронные сигареты.