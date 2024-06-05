Нарколог Болдырев развеял миф о ключевой роли генов в становлении алкоголизма

Ген алкоголизма существует, но он не имеет привязки к национальности, и тем более не делает его владельцев алкоголиками. Об этом в беседе с сайтом aif.ru рассказал наркоколог и психиатр Дмитрий Болдырев.

Россия оказалась не самой пьющей страной, а генетическая предрасположенность делает алкоголиками далеко не всех. По словам Болдырева, важнее то, что происходит внутри семьи. Большую роль в тяге к алкоголю имеет среда, в которой человек воспитывался.

Так, дети из семьи, где были алкоголики, редко страдают от пагубной привычки и тянутся к бутылке в целом. Люди из благополучных семей, которые никогда не видели пьянства, также не станут увлекаться губительными напитками. Таким образом, воспитание и среда имеет куда большее влияние на становление привычки, чем гены.

Слова нарколога подтверждают и ученые Северной Каролины. В своем эксперименте они обследовали 400 студентов с родителями-алкоголиками. Сами молодые люди при этом не тянулись к высокоградусному. По результатам исследования отметили, что ген CYP2E1 отвечает за опьянение. Обладатели такого быстро пьянели от малых доз, но также быстро оправлялись.То есть, процесс расщепления проходил быстрее. Фактически CYP2E1 не дает таким людям спиться и стать алкоголиками. Однако таким геном могут похвастаться лишь от 10 до 20% людей.

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