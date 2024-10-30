Нарколог Филатов объяснил проблему сдачи CDT-теста ради водительских прав

Нарколог частной клиники «Здоровье» Константин Филатов в разговоре с RuNews24.ru рассказал про проблему тестирования CDT (карбогидрат-дефицитного трансферрина), который ввели для получения водительских прав.

CDT обязали сдавать всех, кто хочет получить права на управления транспортом или восстановить документы после лишения. Такая проверка покажет биомаркеры, указывающие на хронический алкоголизм. Страдающие от зависимости должны будут доказать, что отказались от выпивки и действительно проходят терапию. Нормальный показатель: 1,2% от общего трансферрина. При злоупотреблении результат будет от 1,3 до 1,6%. В этом случае человека отправят на пересдачу, вернуться на нее можно через 14 дней.

«Как показывает практика, пациент, который страдает алкогольной зависимостью, едва ли сможет протянуть такой срок. Ну а если человек употребляет алкоголь в разумных дозах и, скажем, раз в месяц, то результат теста будет удовлетворительным», – резюмирует врач.

CDT, как заключил специалист, эффективно применяют при постановке диагноза «алкоголизм».

Ранее сообщалось, что автоэксперт Сажин высказался об идее выдавать права с 16 лет.