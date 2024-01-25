Нарколог Кочегуров развеял миф про отличие женского и мужского алкоголизма

Психиатр-нарколог высшей категории рассказал изданию RuNews24.ru , что такое алкогольная зависимость и почему от нее одинаково страдают и женщины, и мужчины.

Алкогольная зависимость это синдром, который прогрессирует и становится полноценной болезнью. Сам недуг замечает и сам зависимый, однако он не может с собой ничего поделать. По словам Вадима Кочегурова, человек постоянно тянется к бутылке, но алкоголь уже не оказывает на организм особого эффекта. Это лишь одно из первых клинических проявлений.

«Дальше у человека утрачивается или нарушается контроль за своим поведением в отношении приема спиртных напитков. Он принимает их в больших количествах, несмотря на то, что может пообещать окружающим и себе, что будет выпивать умеренно. При этом утрачивается ситуационный контроль, то есть человек выпивает даже в тех ситуациях, которые могут привести к негативным последствиям», — объяснил врач.

К утрате ситуационного контроля можно отнести случаи, когда человек садится за руль пьяным, выпивает на рабочем месте или в иных местах, не предназначенных для этого.

Еще одно проявление страдающего от алкоголя человека: у него меняется круг общения, который соответствует его зависимости. То есть появляются товарищи, которые полностью разделяют алкогольный интерес.

Врач напомнил, что не существует безопасной дозы алкоголя, а также деления зависимости на мужскую и женскую. Отличия могут быть только по отдельным группам по возрасту и наследственности, а лечение алкоголизма у обоих полов происходит одинаково. Если человек выпивает каждый день даже понемногу, рано или поздно он столкнется с ситуацией, когда не может контролировать тягу к спиртному.

Ранее сообщалось, что некоторые продукты в России стали дороже в 2023 году. В список попали и алкогольные напитки.