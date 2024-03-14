Нарколог Поликарпов рассказал, как меняется внешность женщины с алкогольной зависимостью

Психиатр-нарколог Александр Поликарпов в беседе с сайтом aif.ru рассказал, что алкоголь изменяет внешность человек стремительно, а еще быстрее увядает под влиянием напитков красота женщины. Есть несколько признаков, которые помогают визуально распознать пьющую особу.

Проблемы с кожей могут провоцировать разные заболевания или банальный плохой уход, но иногда это может указывать на алкогольную зависимость человека. Например, при губительном пристрастии часто появляются отеки из-за задержки жидкости в организме. Синяки и припухлости становятся отчетливей и глубже, так как вместе с внешними изменения происходят внутренние. Таким образом почки, печень и сердце могут подсказывать о начинающихся нарушениях.

При обильной потере жидкости на фоне алкогольных возлияний кожа отреагирует стремительно, став безжизненной и сухой. Врач отметил, что причина в подавлении гормона вазопрессина, который регулирует количество воды в организме. У женщин появляется больше морщин, складок, а «витамины красоты» перестают усваиваться. Соответственно, никакой уход уже не скроет вредоносной зависимости.

Также у женщины может измениться цвет кожи. На это оказывают влияние сульфиты. Вещества могут приводить к расширению сосудов кожи, что вызывает стабильное покраснение. Хотя такие изменения обычно быстрее настигают пьющих мужчин.

Алкоголь также усугубляет уже существующие кожные проблемы, такие как экзема, псориаз, розацея и акне.

При любом принятии алкоголя организм будет всеми силами избавляться от продуктов распада этанола. Проблема в том, что выходит вместе с вредными веществами и полезный кальций. Нехватка этого элемента ведет к ломкости зубов, ногтей, волос и слабости костей.

В целом алкогольная зависимость меняет и личность людей. При серьезном увлечении можно рано или поздно не узнать человека, ведь он будет меньше ухаживать за собой и думать лишь о том, где раздобыть бутылку. По женщинам такие тревожные изменения заметны отчетливее всего.

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