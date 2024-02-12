Наркоторговец из Прокопьевска девять лет скрывался от полиции на курорте Черного моря

Прокопчанин девять лет был в федеральном розыске: его искали за торговлю запрещенными наркотическими веществами. Подробности задержания беглеца сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на ГУ МВД по Кемеровской области.

В январе 2014 года мужчина попался с поличным при передаче наркотиков. Тогда у драгдилера изъяли курительную смесь в пакетиках весом более 260 граммов. Однако еще до избрания меры пресечения по делу о сбыте продавец скрылся за пределами Кузбасса. Его объявили в розыск, который длился долгих девять лет.

В начале 2023 года след беглеца нашли в Новороссийске. Кузбасские стражи порядка прибыли в город-курорт у Черного моря, задержали обвиняемого и конвоировали в Кемеровскую область.

Выяснилось, что сибиряк сбежал на юг, где работал на стройках неофициально. Дел с наркотиками с 2014 года больше не имел.

Мужчину обвинили в четырех преступлениях. Ему инкриминируют незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств, а также сбыт психотропных веществ или их аналогов. Если вину мужчины докажут, то он отправится в колонию на 20 лет.

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