Наро-Фоминский «терминатор»: оголившийся бегун бросил вызов подмосковным сугробам

Несмотря на календарную весну, зима в Подмосковье крепко держит оборону, сохраняя минусовые температуры и глубокие сугробы. Однако для одного из жителей Наро-Фоминска суровые погодные условия не стали поводом для смены спортивного имиджа. Как сообщает REGIONS , местный атлет устроил энергичный забег по заснеженным тротуарам в легкой майке и коротких шортах. Пока горожане кутались в теплые пуховики, мужчина уверенно преодолевал снежные препятствия, демонстрируя невозмутимость и чудеса морозостойкости.

Видео с «ледяным бегуном» мгновенно разлетелось по местным пабликам, спровоцировав дискуссии. Многие комментаторы поддержали спортсмена, отметив, что в период весеннего авитаминоза и простуд подобное закаливание выглядит отличным способом укрепления иммунитета. Тем не менее специалисты призывают не копировать подобные трюки без предварительной многолетней подготовки.

Как пояснила заведующая Наро-Фоминской взрослой поликлиникой Елена Селеткова, для обычного человека спонтанная прогулка в таком виде может закончиться госпитализацией.

По словам медика, зимний бег в летней форме допустим только для опытных «моржей», чей организм привыкал к холоду годами. Эксперт подчеркнула: одежда должна быть по погоде, даже если очень хочется весны. Она напомнила, что открытые части тела на морозе охлаждаются моментально, что провоцирует не только простуды, но и обострение хронических заболеваний или даже воспаление легких.

Таким образом, эффектный забег по сугробам остается уделом единиц, в то время как остальным любителям спорта лучше придерживаться принципа многослойности в одежде.

