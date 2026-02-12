Народ рвет волосы на голове из-за цен на ЖКУ: в Кремле впервые отреагировали на массовые жалобы

В Кремле отреагировали на волну обращений граждан, связанную с увеличением сумм в платежных документах за жилищно-коммунальные услуги. Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что власти видят негативную реакцию населения и считают эту тему приоритетной для дальнейшего наблюдения, пишет РБК .

Поводом для брифинга стали сообщения из нескольких субъектов Федерации. Жители Красноярского края, Приморья, Калининградской и Архангельской областей синхронно пожаловались на возросшие цифры в графе «итого к оплате». Представитель Кремля не стал отрицать факт подорожания, но подчеркнул, что корректировка не должна выходить за рамки контролируемого коридора.

Песков апеллировал к опыту, наработанному в ходе ежегодных прямых линий с главой государства. По его словам, именно этот формат позволил отстроить механизм персонального рассмотрения каждой претензии, поступающей от конкретного человека. Теперь аналогичный подход предполагается распространить на текущий мониторинг ситуации.

При этом объективные данные свидетельствуют: повышение тарифов в 2026 году носит двухэтапный характер. Первая индексация произошла уже в январе. Средний номинальный рост составил 1,7%, однако фактическая нагрузка на домохозяйства варьируется в зависимости от региона и методики начисления. Следующее плановое повышение назначено на 1 октября.

Разброс цифр по субъектам впечатляет. Наиболее существенное подорожание ожидает жителей Ставропольского края — прирост может достигнуть 22%. В Дагестане планка установлена на уровне 19,7%, в Тамбовской области — 17,5%. Таким образом, заявления о плавной и равномерной динамике расходятся с региональными графиками индексации.

