Народ ждет снижения, ЦБ видит угрозу: что будет с ключевой ставкой в феврале

Руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая оценила дилемму, стоящую перед Банком России перед первым в году заседанием по ключевой ставке 13 февраля. По ее мнению, регулятор будет выбирать между сохранением ставки на текущем уровне (паузой) и ее снижением на 50 базисных пунктов, причем вероятность паузы выглядит более высокой, пишет Прайм .

Главным аргументом за сохранение ставки аналитик называет резкое ускорение инфляции в январе. С начала года по 2 февраля рост цен составил 2,11%, что значительно превышает аналогичный показатель января 2019 года, когда повышался НДС. Годовая инфляция, по оценке Минэкономразвития, уже достигла 6,46%. Дополнительными факторами риска являются выросшие инфляционные ожидания бизнеса и населения, а также усиление внешних рисков.

В пользу снижения ставки говорит временный, по мнению эксперта, характер январского всплеска, обусловленного в основном разовыми административными мерами, а также риск излишнего торможения экономики из-за высокой реальной ставки. Однако Беленькая полагает, что проинфляционные риски в краткосрочной перспективе перевешивают. Поэтому базовым сценарием она видит паузу с нейтральными сигналами на будущее. Более полная оценка эффектов от январского роста цен, которая определит дальнейшую траекторию, станет возможной не ранее марта. Прогноз аналитика предполагает постепенное снижение ключевой ставки до 12-13% только к концу 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке опровергли слухи о минировании аэропорта и ЧП.