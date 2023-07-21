«Народ желает, чтобы ее деньги передали на нужды СВО»: россияне придумали, как распорядиться имуществом Блиновской

Блогер и организатор бесконечных марафонов по успеху и исполнению желаний Елена Блиновская снова побывала в суде, где ей продлили домашний арест на три месяца. С нее уже взыскали 5% от суммы долга, сообщает SHOT. «Бизнесвумен» выплатила 50 из 918 млн рублей.

Инфлюэнсер продолжит находиться под домашним арестом без интернета, что особенно ее расстраивает. Ведь, по словам Блиновской, Сеть необходима ей для обеспечения семьи. На последнем слушании она пообещала, что постарается погасить свой огромный долг перед ФНС.

Ранее суд арестовал недвижимость Елены в Москве, Подмосковье и Ярославской области, а также ее счета, на которых в совокупности было почти 75 млн рублей.

«Из грязи в князи и наоборот. Так ей»; «Народ желает, чтобы она получила срок, а ее деньги, полученные мошенническим путем, конфисковали и передали на нужды СВО. Тем, кто защищает Родину. Хочется напомнить тем, кто верит таким «инфоцыганам» — перечитайте сказку про Буратино»; «Хорошо следят за ее делами. Надеюсь, она получит заслуженное наказание», — негодуют россияне в Сети.

Ранее таролог предсказала дальнейшее будущее Блиновской.