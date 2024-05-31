Народная артистка России Немоляева рассказала о своем состоянии после госпитализации

Народная артистка России Светлана Немоляева была выписана из больницы. Звезда в беседе с KP.RU рассказал о своем самочувствии после ковида.

Звезда советского кино Немоляева следует рекомендациям врачей. Для восстановления здоровья она уехала на дачу, куда ее увезла внучка. Актрисе строго наказали избегать физических нагрузок, и она постарается не усердствовать на участке.

«Здесь чистый воздух, не так жарко, как в Москве. Настроение у меня хорошее. На сцену выйду в июле, если все будет в порядке. Я хочу поблагодарить врачей, которые мной занимались. И персонал, и больница (Немоляева лежала в 1-й Инфекционной - Ред.) замечательные. Все очень чисто. Прекрасное отношение к пациентам. Меня довольно быстро поставили на ноги. У нас прекрасная медицина», — заявила звездная собеседница КП.

По словам Немоляевой, сначала она ощутила слабость, а после узнала о коронавирусе. Другие симптомы появились позже. Она добавила, что вакцинировалась от коронавируса и впервые его подхватила. Без прививки последствия могли быть тяжелыми.

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