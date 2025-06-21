Народная артистка Валентина Талызина умерла в 90 лет

Народная артистка России Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил Театр Моссовета.

На протяжении своей карьеры Талызина успела сыграть более 100 персонажей в кинофильмах и около 40 ролей на сцене Театра Моссовета. Она известна нескольким поколениям зрителей, которые очень ценят фильмы с ее участием. Помимо этого артистка очень много работала на радио, зачитывая радиоспектакли. Она до последнего работала в театре, и даже свой 90-летний юбилей, который праздновали 22 января 2025 года, она встретила на сцене, где была задействована в постановке. Талызина умерла в субботу, 21 июня.

«Уход из жизни Валентины Илларионовны Талызиной — огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра», — указано в микроблоге.

Представители театра пообещали отдельно сообщить о дате и месте прощания с актрисой.

Ранее сообщалось о смерти артистки Натальи Теняковой, которая сыграла звездную роль в кинофильме «Любовь и голуби». Актриса была замужем за знаменитым актером и режиссером Сергеем Юрским и активно участвовала в его постановках. Также она была одним из ярких столпов труппы МХТ, в котором исполнила множество значимых ролей и входила в число ведущих артистов. Тенякова умерла в возрасте 80 лет.