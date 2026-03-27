Народная программа: реконструкция станции МЦД «Железнодорожная» позволит увеличить пассажиропоток

«В Московской области продолжается развитие транспортной отрасли – это важная часть Народной программы «Единой России». Начиная с 2019 года, в регионе построили три станции МЦД, семь станций – реконструировали. Ими пользуются десятки тысяч жителей региона», – сказал Брынцалов.

В рамках реконструкции будет обновлен пригородный вокзал, построены четыре платформы с навесами, моста-конкорс и два корпуса зданий для отдыха и обучения персонала.

Уже открыты три платформы и южная часть моста-конкорса, запущены эскалаторы и лифты. Переход из одной части города со стороны Носовихинского шоссе на другую организован по временному мосту. В рамках финального этапа введут северный вестибюль конкорса и сквозной проход через пути, а также четвертую платформу.

Станция станет самой большой на МЦД в Подмосковье и сможет обслуживать более 65 тыс. человек ежедневно.

«В микрорайоне проживают более 250 тыс. человек – для них ввод нового объекта позволит быстро и с комфортом добираться до соседних городов. Если посмотреть статистику прошлого года – через станцию «Железнодорожная» проехало более 12 млн пассажиров. Мы понимаем – то, что мы делаем, действительно необходимо людям», – отметил Юров.

